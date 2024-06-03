В Новосибирске горит склад на площади 4,5 тысячи кв. метров

Пожар на крыше склада в новосибирском левобережье распространился на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, сообщается пресс-служба Главного Управления МЧС России по Новосибирской области.

«На месте работают 55 специалистов и 16 единиц техники», — уточняют в ведомстве.

О пожаре по улице Оловозаводская, 47 в Кировском районе Новосибирска стало известно сегодня утром, 3 июня: загорелась кровля складского комплекса. Отмечается, что на первом этаже здания хранятся горюче-смазочные материалы.

В этой взязи было принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в многоквартирном доме новосибирского левобережья произошел пожар.