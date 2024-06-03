В Новосибирской области на 2024 год вдвое увеличиваются работы по проведению независимого контроля за ремонтом автомобильных дорог. Это позволит продолжить практику двухэтапных проверок в процессе производства работ для оперативного устранения замечаний по покрытию и после окончания ремонта. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

«Мы раньше проводили независимый контроль минтранса после ввода объекта в эксплуатацию, выезжали, иногда фиксировали какие-то замечания. Соответственно, гарантийные механизмы приходилось включать уже на готовых объектах. Поэтому контроль будет двухэтапным: сначала во время производства работ мы будем выезжать по объектам, и уже после выполнения работ во второй раз. К тому же остаются испытания всех лабораторий под фото-видеофиксацию», — доложил министр.

По его словам, совокупный объем проверок нормированных параметров асфальто-бетонных покрытий, проводимых на всех уровнях — от подрядчика до федеральных ведомств, уже более чем в 2 раза превышает количество проверок, прописанных в нормативно-технической документации.

Анатолий Костылевский также отметил, что большинство дефектов асфальто-бетонного покрытия можно было предотвратить с помощью своевременного выполнения герметизации трещин. Так выполненные в 2023 году работы по заливке трещин на улице Станционной показали свою эффективность, обеспечив сохранение потребительски свойств объекта. Мэрии города Новосибирска предложено максимально распространить данную практику на всей сети местных дорог. Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что данная рекомендация актуальна и для ТУАД, поскольку на региональных дорогах не везде используется эта технология.

Особую обеспокоенность министр транспорта выразил о состоянии инженерных коммуникаций, проходящих под автомобильными дорогами. Регулярно появляются случаи просадки колодцев и мест выполнения аварийных разрытий. Данные замечания не являются гарантийными, при этом оказывают негативное влияние на результаты выполненных работ у населения. В этой связи муниципалитету надлежит организовать взаимодействие с ресурсно-снабжающими организациями по контролю качества выполненных работ по ликвидации данных разрытий.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что более 60 км дорог отремонтируют в Новосибирске в 2024 году.