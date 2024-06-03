Минэкономразвития РФ и Кемеровской области совместно с компанией «Русал Аэро» (управляющая компания аэропорта Новокузнецк, входит в структуру ОК «РУСАЛ») заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кузбасса.

Механизм СЗПК, по данным властей, гарантирует неизменность условий реализации инвестпроектов, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Таким образом, важный для региона инвестпроект по строительству нового терминала в аэропорту Новокузнецк имени Бориса Волынова поддержали на федеральном уровне.

«Новый терминал в Новокузнецке повысит качество предоставляемых услуг, расширит маршрутную сеть и позволит реализовать туристический потенциал нашего курорта «Шерегеш». Сейчас в этой туристической зоне Кузбасса идет активное строительство современных спортивно-туристических комплексов, точек питания и круглогодичных гостиниц», — отметил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

«Русал Аэро» вложит в строительство нового аэровокзального комплекса около 9 млрд рублей. Современное и технологичное здание будет построено в 2024 году.

Напомним, что реализация проекта проходит в два этапа: на первом планировалось построить здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м за действующим зданием аэровокзала, на втором — расширить новое здание за счет демонтированного действующего аэровокзала. Предварительно стоимость терминального копмлекса оценивалась в пределах 6 млрд рублей. В октябре прошлого года руководство авиапредприятия сообщило, что конченая цена проекта может вырасти на 20%.

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