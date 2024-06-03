Новосибирский зоопарк будет открываться на час раньше

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило меняет график работы: теперь его двери будут открываться для посетителей на час раньше. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«С 3 июня изменяется время работы зоопарка, теперь мы открыты ежедневно с 08:00 до 22:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20:30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о пополнении в Новосибирском зоопарке: в мае в семье полярных волков родились четыре детеныша, а также зоопарк получил из Барнаула голубоглазого бенгальского тигренка.