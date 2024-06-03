Новосибирский зоопарк будет открываться на час раньше

Ольга Степанова
 
Новосибирский зоопарк будет открываться на час раньше
Фото: t.me/nsk_zoo

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило меняет график работы: теперь его двери будут открываться для посетителей на час раньше. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«С 3 июня изменяется время работы зоопарка, теперь мы открыты ежедневно с 08:00 до 22:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20:30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о пополнении в Новосибирском зоопарке: в мае в семье полярных волков родились четыре детеныша, а также зоопарк получил из Барнаула голубоглазого бенгальского тигренка.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  