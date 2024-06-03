В Новосибирской области на 4,7 млн рублей оштрафовали подрядчика по строительству теплосетей

Прокуратура выявила нарушения при исполнении подрядчиком контракта по строительству теплосетей на территории рабочего поселка Мошково. За ненадлежащее исполнение своих обязательств руководитель подрядной организации оштрафован на 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«Установлено, что МУП «Теплосервис» р.п. Мошково был заключен контракт с ООО «ГГС-Термо» на выполнение работ по созданию и реконструкции объектов системы теплоснабжения. Срок выполнения работ по контракту — 29 ноября 2023 г. Подрядчиком работы в срок, предусмотренный контрактом, не выполнены, что повлекло несвоевременную подачу теплоносителя ряду потребителей и угрозу безопасности дорожного движения, передвижения пешеходов, поскольку места производства земляных работ оставались неогороженными», — говорится в сообщении.

Прокурор Мошковского района возбудил в отношении подрядчика дело об административном правонарушении, постановлением суда директору организации назначен штраф в размере более 4,7 млн рублей.

По данным Rusprofile, ООО «ГГС-Термо» было зарегистрировано в 2011 году в Новосибирске. Генеральный директор организации — Юрий Детчик. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «ГГС-Термо» является 1 российское юридическое лицо: ООО «Термо». Выручка компании за 2023 год составила 104 млн рублей и сократилась на 44%, чистая прибыль — 5,4 млн рублей (-175%).

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