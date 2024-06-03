В Новосибирской области всё острее становится вопрос кадрового дефицита. «Континент Сибирь» поговорил с экспертами и узнал, где искать трудовые резервы и как их привлечь в компанию.

В регионах России наблюдается острый дефицит кадров, что может поставить под угрозу реализацию проектов по импортозамещению и переход к производственному суверенитету. Одним из первых регионов страны, в котором были сформулированы конкретные предложения по решению вопроса кадрового голода, стала Новосибирская область. Так, местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» стало инициатором регионального проекта по повышению интереса к трудовым профессиям. Позже этот проект перерос в нацпроект «Кадры» и таким образом вышел на федеральный уровень.

Однако, по мнению ряда производственников, ни деньги, ни популяризация рабочих профессий не способны закрыть кадровый дефицит, возникший из-за демографической ямы. Поэтому предприятия начали активную фазу борьбы за трудовые резервы. Согласно данным федеральной службы государственной статистики, сформированным на основе выборочных опросов населения, трудовые резервы Новосибирской области составляют около 50 тысяч человек на 2,8 млн. населения региона. Как пояснили «Континенту Сибирь» в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, это безработные граждане, студенты очного отделения и пенсионеры, желающие возобновить трудовую деятельность.

Куда более оптимистичные данные представляет аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza — 121,5 тыс. человек, или 2,2% от населения. По данным этой организации, Новосибирская область как раз таки входит в число российских регионов с наибольшей концентрацией нетрудящихся. Интересно, что для подсчета брались те же опросы Росстата, а также Роструда.

«Кадровый резерв» у FinExpertiza – это условное обозначение группы не работающих, но желающих работать граждан, в которую суммарно входят три категории населения: безработные, «потенциальная рабочая сила» от 15 лет; люди, желающие работать, но работу не ищущие и не готовые приступить к ней.

«Я больше склоняюсь к цифрам минтруда, потому что они видят реальную картину того, сколько требуется людей, и какой объем трудового резерва в регионе. У нас очень большая нехватка людей, их физически неоткуда брать из-за демографической ямы в 90-00-х гг. Я действительно вижу кадровую потребность предприятий, и она огромна. С точки зрения кадровых резервов это студенты, которые уже на последних курсах выходят на работу. То есть эти кадровые резервы уже задействованы в экономике»,— высказала свою точку зрения «Континенту Сибирь» руководитель комитета по управлению и развитию персонала в Новосибирском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ», директор HR-центра Аллы Литвиновой Алла Леушина (Литвинова).

При этом собеседница издания считает, что реальная величина кадрового дефицита может быть еще выше. «Работодатель из числа среднего и крупного бизнеса заходит на платформу минтруда, заполняют свою кадровую потребность на 7 лет, но уже на ближайший год понятно, сколько ему нужно человек. Вопрос только в том, чтобы популяризовать эту платформу и задействовать как можно больше работодателей. Но я подозреваю, что, если еще больше предприятий заполнит эту анкету по кадровой потребности, то цифра по кадровым резервам будет еще меньше», — пояснила Алла Литвинова.

Немного другую методологию подсчета трудовых резервов предлагает директор hh.ru (HeadHunter) Сибирь Екатерина Дегтярева. По ее словам, компания оперирует данными активных открытых и обновленных резюме на собственном сайте в регионе. В эту выборку включены люди, которые на текущий момент интересуются рынком труда, но не входят в классическое понимание трудовых резервов (группу не работающих, но желающих работать граждан). Как пример, человек может быть трудоустроенным, но при этом, находиться в поиске работы с активным резюме. Если он не найдет подходящую альтернативу, то останется работать на прежнем месте. Кроме того, в рассматриваемую выборку может попасть часть соискателей, открывающих свои резюме с целью изучить рынок и понять свою текущую стоимость. При этом у них в моменте может не быть цели найти или поменять работу.

«Одним из параметров, с помощью которого можно оценивать емкость трудовых резервов, является конкуренция за рабочие места. Мы считаем ее через соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий, то есть смотрим, сколько на одно предложение о работе есть потенциальных кандидатов на рынке труда, в среднем. Нормой считается диапазон 4 — 7,9 резюме на вакансию, а текущее соотношение составляет в Новосибирской области 2,9 резюме на вакансию, что является показателем дефицита кадров. Соответственно, мы можем сделать вывод о том, что имеющийся ресурс “рабочих рук” не покрывает потребности рынка. Более того, он сокращается, поскольку по сравнению с прошлогодними показателями индекс снизился на 0,6 пункта (в апреле 2023 года — 3,5 резюме на вакансию)», — пояснила Екатерина Дегтярева.

№ Регионы Кадровый резерв в 2023 г. (потенциальная рабочая сила + лица, желающие работать, но не ищущие работу и не готовые приступить к ней + безработные), чел. Численность занятых в 2023 г., чел. Отношение кадрового резерва к числу занятых, % Потребность работодателей в сотрудниках в среднем за 2023 год, чел. Соотношение кадрового резерва и вакансий, кол-во чел. на одну вакансию Российская Федеpация 5 539 196 73 636 161 7,5% 1 844 717 3 1 Центральный федеральный округ 1 282 623 21 167 612 6,1% 440 001 3 2 Северо-Западный федеральный округ 447 827 7 354 144 6,1% 176 619 3 3 Южный федеральный округ 541 943 8 258 204 6,6% 198 311 3 4 Северо-Кавказский федеральный округ 830 114 4 357 809 19,0% 41 574 20 5 Приволжский федеральный округ 868 999 14 337 151 6,1% 387 630 2,2 6 Уральский федеральный округ 401 001 6 150 765 6,5% 169 182 2,4 7 Дальневосточный федеральный округ 394 629 4 002 450 9,9% 187 562 2,1 8 Сибирский федеральный округ 772 059 8 008 025 9,6% 243 839 3 9 Республика Алтай 17 686 83 830 21,1% 1 721 10 10 Республика Тыва 25 258 115 243 21,9% 1 367 18 11 Республика Хакасия 22 080 259 534 8,5% 6 319 3 12 Алтайский край 96 743 1 099 407 8,8% 22 658 4 13 Красноярский край 93 010 1 394 607 6,7% 56 885 1,6 14 Иркутская область 138 421 1 111 597 12,5% 43 467 3 15 Кемеровская область 126 095 1 190 966 10,6% 41 171 3 16 Новосибирская область 121 452 1 343 436 9,0% 41 419 3 17 Омская область 68 046 902 263 7,5% 18 736 4 18 Томская область 63 268 507 142 12,5% 10 097 6,3

Данные: FinExpertiza

Отраслевой дисбаланс

В отраслевых соотношении дефицит кадров в наибольшей степени превалирует в обрабатывающих производствах. Такие данные приводит Банк России в своем исследовании кадрового голода в России. По словам представителей Сибирского ГУ Центробанка, похожая ситуация наблюдается и в Новосибирской области. В другом аналитическом документе, апрельском «Региональная экономика: комментарии ГУ», говорится, что дефицит кадров усилился оттоком трудовых мигрантов. Кроме того, из-за ужесточения мигрантской политики возможен еще больший кадровый голод. Особенно остро эта ситуация стоит в городах Урала и Сибири.

«Выводы аналитиков подтверждаются в том числе итогами опроса сибирских предприятий, который проводят на регулярной основе специалисты Сибирского ГУ Банка России: в апреле в нем приняли участие 1835 компаний СФО, из них 33% отмечали нехватку персонала. В Новосибирской области участниками опроса стали 213 предприятий, чуть более 30% из них также отметили, что им не хватает сотрудников», — пояснили в Сибирском ГУ Банка России в ответ на запрос «Континента Сибирь».

Немного другую картину наблюдают аналитики hh.ru. По их оценкам, в апреле 2024 наиболее дефицитные профессиональные сферы в Новосибирской области — это “Медицина, фармацевтика” (1,1 резюме на вакансию, при нижней границе нормы для рынка труда — 4 резюме на вакансию), “Автомобильный бизнес” (1,7), “Розничная торговля” (1,9), “Производство, сервисное обслуживание” (2,2), “Строительство, недвижимость” (2,3), “Рабочий персонал” (2,4), “Продажи, обслуживание клиентов” (2,6), “Сельское хозяйство” и “Туризм, гостиницы, рестораны” (по 2,8).

При этом, часть из перечисленных направлений находится в топе самых емких по уровню спроса — “Рабочий персонал” (21% от всех активных вакансий в регионе, на первом месте по уровню спроса на персонал в области), “Продажи, обслуживание клиентов” (20%), “Производство, сервисное обслуживание” (16%), “Строительство, недвижимость” (15%).

Где восполнять кадровый резерв?

Довольно часто работодатели неверно оценивают резервы, ориентируясь на аудиторию соискателей 25-40 лет. Безработных в этой возрастной группе мало, почти все они трудоустроены. При этом гораздо реже рассматриваются другие целевые группы — подростки, студенты, пенсионеры, женщин в декретном отпуске. На взгляд Екатерины Дегтяревой, рассмотрение этих категорий помогло бы сгладить кадровый дефицит. «Чтобы вовлечь в трудовые отношения еще незадействованные резервы, необходимо понимать, какие у них требования к работе, какие ожидания и какая мотивация. Кроме того, чем активнее работодатели будут проявлять интерес к целевым аудиториям, которые сейчас, не входят в число высоковостребованных, тем активнее эти люди будут выходить на рынок труда. Здесь работает правило “спрос рождает предложение”, — поясняет собеседница издания.

Как пример, Екатерина Дегтярева рассказала, что в Новосибирской области растет количество приглашений на собеседование подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. В частности, в первом квартале 2024 года 5,7% от всех приглашений, которые получили новосибирские соискатели, приходилось на долю этой возрастной группы. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких приглашений выросло на 12%. Спрос подогревает и готовность молодых соискателей к совмещению учебы и работы: в 2023 году на долю соискателей 14-18 лет приходилось 5,3% резюме от всех резюме в регионе (в целом по РФ — 4,1%), и по сравнению с 2022 годом их количество выросло на 12%.

Вторая группа соискателей, которая входит в трудовые резервы — это кандидаты 45+ (включая кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста). По данным hh.ru, для обеих категорий — и молодых, и возрастных — важно иметь возможность работы в гибком графике, и, еще один приоритет — это возможность удаленной работы.

Пока еще в этих ЦА есть большой неиспользованный потенциал, и по данным опроса работодателей, проведенного hh.ru, 39% из них вообще пока не видят целесообразности работы с кандидатами 14-18 лет, объясняя это отсутствием выгоды в моменте и отсутствием методологии работы с подростками.

В свою очередь в министерстве труда и социального развития Новосибирской области ответили, что в целях повышения экономической активности населения уже существует госпрограмма «Содействие занятости». По данным министерства, в регионе для жителей организованы оплачиваемые общественные работы и сформирована система краткосрочного обучения по востребованным на рынке труда компетенциям. Также в Новосибирской области реализуется программа по сопровождению граждан с инвалидностью при трудоустройстве, в рамках которой оказывается господдержка работодателей, сопровождающих инвалидов при трудоустройстве и организующих социальную занятость людей с ограниченными возможностями. Для желающих заняться собственным бизнесом — социальный контракт на 350 тысяч рублей. Однако, по словам собеседников «Континента Сибирь», заключить его сложно.

При этом, по мнению Аллы Литвиновой, для начала необходимо заняться популяризацией профессий, которые не являются востребованными и престижными, но важны для государства со стратегической точки зрения: рабочие на заводах, ремесленники и т.д. «Под популяризацией я имею в виду необходимость рассказывать людям о комфортных условиях на предприятиях. «ОПОРА РОССИИ» проводила опрос среди населения и оказалось, что люди живут старыми стереотипами о рабочих профессиях, хотя сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Именно поэтому проект «ОПОРЫ РОССИИ» направлен на популяризацию профессий. Если говорить в целом о том, как привлекать людей в любую отрасль, то работодателю нужно работать над HR-брендом, репутацией работодателя, следить за своими отзывами от бывших сотрудников и клиентов, создавать программы лояльности и работать над корпоративной культурой, чтобы людям хотелось туда трудоустраиваться. Как пример, у крупных новосибирских IT-компаний есть свои частные детские сады и школы, собственный врач, капсулы сна и т.д. То есть они много чего делают для удобства сотрудников, но и предъявляют соответствующие требования. А люди хотят туда попасть», — высказала свою точку зрения Алла Литвинова.

Екатерина Дегтярева подчеркивает важность понимания того, что конкуренция за кадры сейчас становится глобальной, и нет “собственного” кадрового ресурса, который привязан к территории. «За дефицитными специалистами работодатели готовы идти в соседние регионы и не только. Вместе с этим растет и трудовая мобильность людей: за период с марта по май в почти 120 тыс. резюме соискателей из СФО была указана готовность переехать в другой ради трудоустройства», — поделилась наблюдениями спикер.

По данным hh.ru, в лидерах по привлекательности остаются Москва и Санкт-Петербург — их чаще всего отмечают в резюме как желаемый регион переезда. Но, кроме того, все большую конкуренцию местному рынку труда составляет юг России, особенно Краснодар и Сочи (по 2% резюме, в которых они были отмечены как желаемые регионы переезда ради трудоустройства).

Самые важные критерии при выборе региона для переезда ради трудоустройства, которые отметили соискатели из Новосибирской области (данные опроса hh.ru от 2022 года): городская среда и инфраструктура, уровень зарплат; хорошая экология.

По мнению Екатерины Дегтяревой, еще одним важным критерием конкретно для Новосибирской области, хотя он и не находится в топе, это наличие университетов и научных центров. «Повышение привлекательности региона для внешней трудовой миграции — это большая амбициозная задача и для власти, и для бизнеса», — резюмировала спикер.