Тёплые ночи и небольшие дожди: какой будет погода в Новосибирской области после похолодания?

Умеренно тёплая температура воздуха, пришедшая в Новосибирскую область на несколько дней, в начале первой рабочей недели июня снова сменится похолоданием. Какой прогноз обещают синоптики и интернет-сервисы на последующие дни и когда в регионе окончательно потеплеет?

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Новосибирской области в понедельник 3 июня ожидается погода преимущественно без осадков, дневная температура воздуха составит от +17 °С до +22 °С.

Онлайн-сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует похолодание в Новосибирске уже во вторник 4 июня. В этот день, по данным сервиса, дневная температура воздуха в городе составит от +9 °С до +12 °С, ожидаются небольшие дожди. Однако в дальнейшем, с четверга 6 июня и до конца следующей недели, сервис обещает установление дневных температур в интервале от +20 °С до +24 °С, а ночных — от +14 °С до +20 °С. Также в эти дни прогнозируется облачность с прояснениями и небольшие дожди.

По данным погодного сервиса gismeteo.ru самым тёплым днём следующей недели будет четверг с дневной температурой +21 °С. Ресурс «Расписание погоды» (rp5.ru) обещает в четверг +18 °С, а на последующих выходных +22 °С.

ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» информирует о сохранении в Новосибирской области в ближайшие дни ожиданий высокой пожароопасности (4 класса).

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