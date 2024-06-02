Сменился лидер, аутсайдеры остались прежними: как изменилось промпроизводство регионов СФО в январе-апреле 2024 года?

Региональные статистические ведомства Сибирского федерального округа (СФО) отчитались о динамике изменений объемов промышленного производства в январе-апреле 2024 года. Главным итогом периода в округе стала смена региона лидера по росту промышленного производства.

По данным Минэкономразвития РФ, в целом по стране за четыре месяца текущего года индекс промышленного производства вырос на 5,2%.

Новосибирская область доминировавшая в СФО по данному показателю на протяжении нескольких последних месяцев уступила свои лидерские позиции сразу нескольким регионам. В январе–апреле 2024 года по сравнению с январем–апрелем 2023 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 107,3%.

Больший рост промпроизводства в отчетный период показали: Иркутская область — 110,6%, Республика Алтай — 110,4% и Алтайский край — 107,8%. Многие, но не все, сибирские регионы подтвердили положительные тенденции роста промышленности. Далее по убыванию индекса расположились: Омская область — 107,0%, Республика Хакасия — 106,0% и Томская область — 101,0%.

Согласно данным, опубликованным на сайте Красноярскстата, индекс промышленного производства Красноярского края в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вновь показал снижение — на 1,3%. Значительная отрицательная динамика индекса зарегистрирована в Республике Тыва — уменьшение на 22,3%. В Кемеровской области также отмечено падение индекса промышленного производства — на 3,9%.