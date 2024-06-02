Ушёл из жизни депутат Госдумы Артур Чилингаров

Депутат Государственной думы, Герой Советского Союза, Герой России, профессор, член-корреспондент РАН, первый вице-президент Русского географического общества, президент Ассоциации полярников скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает официальный телеграм-канал Госдумы РФ.

Чилингаров Артур Николаевич (25.09.1939 — 01.06.2024) — депутат Государственной думы РФ. Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Фракция: «Единая Россия». Регион: Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край. Дата вступления в полномочия: 19 сентября 2021 года. Член комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской этики, член комитета Государственной Думы по международным делам. Доктор географических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Академии военных наук, почетный профессор Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова, профессор по Международной Кафедре ЮНЕСКО

Артур Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. В 1993-2007 годах занимал должность зампредседателя Госдумы, в 2007-2011 годах — был первым замруководителя фракции «Единая Россия». Прославился исследованием Арктики, во время работы в парламенте продолжал организовывать и возглавлять полярные экспедиции, занимался развитием арктического туризма.

В 1999 году учёный-океанолог Артур Чилингаров руководил сверхдальним перелетом многоцелевого вертолета Ми-26, показавшим возможность его эксплуатации в центральных районах Северного Ледовитого океана. В 2003 году участвовал в открытии долговременной дрейфующей станции «Северный полюс-32». В 2007 году лично участвовал и руководил погружениями глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2».