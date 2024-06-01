АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило закупку на разработку проекта и строительство школы в микрорайоне «Клюквенный» Новосибирска. Работы обойдутся бюджету почти в 2 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на «ЕИС. Госзакупки».

Проект школы должен включать 44 класса с общей вместимостью 1100 учащихся с 1 по 11 классы. Также предполагается 4 этажа на 20 тысяч квадратных метров, на которых расположится школа с хозяйствующими объектами, спортивный стадион, футбольное поле и круговая беговая дорожка, универсальная студия для отработки практических навыков правил ПДД, кинофотостудия, несколько площадок для отдыха и т.д.

Окончание подачи заявок на участие в закупки 17 июня 2024 года. Проектную документацию победитель тендера должен будет предоставить заказчику до конца января 2025 года, а построить объект – до конца мая 2027 года.

Напомним, что в Новосибирске продолжается проведение объектов инфраструктуры и строительство социальных объектов в микрорайоне «Клюквенный». Так, в марте 2024 года стало известно о строительстве детского сада в микрорайоне, а в апреле этого же года новосибирский «Горводоканал» объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства нового канализационного коллектора в Калининском районе города.