1 июня Центральный суд Новосибирска избрал меру пресечения главе Краснозерского района Новосибирской области Оксане Семеновой. Накануне ее задержали за превышение должностных полномочий.

«Постановленим Центрального районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 29 июля 2024 года в отношении Оксаны Семёновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Оксана Семенова работает в администрации с 2002 года, с 2007 года — на руководящих должностях. Была избрана главой Краснозерского района Новосибирской области в ноябре 2020 года. Награждена Почетной грамотой губернатора Новосибирской области (2007 г., 2016 г.); Почетной грамотой Избирательной комиссии Новосибирской области (2018 г.). За эффективную работу по исполнению полномочий муниципальных органов, высокий профессионализм в решении вопросов государственного и местного значения награждена почетным знаком «За безупречную службу» (2019 г.).