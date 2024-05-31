В течение нескольких суток Притомский проспект в Кемерове по ночам будет перекрыт. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации, указав в качестве причины ремонтные работы на Кузбассом мосту.

Движение автомобилей на участке под путепроводом в районе Кузбасского моста будет закрыто с 22:00 до 6:00:

— в ночь с субботы, 1 июня, на воскресенье, 2 июня

— в ночь с воскресенья, 2 июня, на понедельник, 3 июня

— в ночь с понедельника, 3 июня, на вторник, 4 июня

— в ночь со вторника, 4 июня, на среду, 5 июня

Также в этот период по ночам будет закрыт съезд с улицы Терешковой на Притомский проспект.

«Это необходимо для безопасности в связи с капитальным ремонтом Кузбасского моста. На Притомском проспекте для автомобилистов установят временные дорожные знаки, информирующие о перекрытии. Изменится график работы автобусного маршрута №90 – автобус будет курсировать до 21-47. Движение пешеходов, велосипедистов, самокатов под путепроводом в районе Кузбасского моста тоже будет запрещено в ночное время», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что на самом Кузбасском мосту тоже введены ограничения движения: оно возможно только по двум полосам из шести (по одной в прямом направлении и одной в обратном). Скорость ограничивается до 30 км/ч.