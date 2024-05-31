Подан иск о банкротстве компании, ранее управлявшей производственной площадкой сети Kuzina в Новосибирске

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области подала иск о банкротстве ООО «Ресурсы Питания». Эта организация ранее управляла производственной площадкой сети кондитерских Kuzina в Новосибирске. Сумма иска составила 25 млн рублей. Напомним, что ранее Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Кузина».

ООО «Ресурсы Питания» — компания, которая ранее управляла деятельностью производственной площадки ООО «Кузина» в Новосибирске. Сейчас по данным Kuzina, производственной площадкой управляет ООО «Виста» по договору субаренды с ООО «Ресурсы Питания». Примечательно, что владельцами ООО «Ресурсы Питания», по данным Rusprofile, являются Эрик Шогрен (90%) и Ирина Старинцева (10%). Они же являются основными учредителями ООО «Кузина» с долями 86,54% и 9,62% соответственно. Владельцем ООО «Виста», как следует из Rusprofile, также является Ирина Старинцева. Таким образом, все эти организации связаны одной группой собственников.

«В качестве кондитерского цеха ООО «Ресурсы Питания» в бизнесе давно не участвует. ООО «Виста» взяла на себя все производственные процессы в Новосибирске. По производственной площадке у ООО «Виста» заключен договор субаренды с ООО «Ресурсы Питания», которое является арендатором цеха. В планах владельца площадки — перезаключить договор аренды на ООО «Виста». Оборудование ООО «Виста» арендует у ООО «Ресурсы Питания». Если состоится процедура банкротства и взыскание имущества, то мы будем его выкупать», ─ пояснила управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова. Ее комментарии приводит компания «Юнисервис Капитал», которая является организатором размещения ООО «Кузина» на бирже.

Пока «Ресурсам Питания» не удалось признать недействительным решение налогового органа. Суд отказал компании в удовлетворении иска, однако организация планирует подавать апелляцию.

По данным Rusprofile, в отношении ООО «Кузина», управляющей одноименной сетью кондитерских, рассматривается 7 дел на сумму 14 млн рублей. За последнее время было закрыто как минимум 4 точки в Новосибирске. В апреле 2024 года иск к Kuzina на сумму более 696 240 рублей подала компания «ЮСК Консалтинг», которая специализируется на оказании консалтинговых услуг, в том числе, эмитентам биржевых облигаций. В мае ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» подало иск в в отношении ООО «Кузина» на 674,2 тысячи рублей. Кроме того, 2 мая пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Кузина».