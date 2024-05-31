В Новосибирске потратят 20 млн рублей на благоустройство сквера Сибиряков-Гвардейцев

Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз» объявило поиск подрядчика на ремонт дорожно-тропиночной сети в рамках благоустройства сквера имени Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Земельный участок площадью 80,671 тысяч квадратных метров с кадастровым номером 54:35:064225:0036 находится в пешей доступности от Площади Карла Маркса и примыкает к нечетной стороне улицы Покрышкина. Участок в сентябре 2010 года в соответствии с постановлением мэрии был предоставлен в бессрочное пользование МАУ «Горзеленхоз» для размещения сквера.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, основным содержанием закупки по ремонту дорожно-тропиночной сети сквера имени Сибиряков-Гвардейцев является проведение демонтажных работ, земляные подготовительные работы, установка бетонных бортовых камней и устройство покрытий из асфальтобетонных смесей и брусчатки. Начало выполнения работ — с даты заключения договора, окончание выполнения работ — до 15 сентября 2024 года. Начальная цена — 20 млн 496 тысяч рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что по заказу «Горзеленхоза» в Новосибирске проведены работы по благоустройству сквера «Радуга» за 40 млн рублей.