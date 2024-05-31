На главу Краснозерского района Новосибирской области завели уголовное дело

Следственными органами заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, глава Краснозерского района истребовала у муниципальных унитарных предприятий и коммерческих организаций муниципальное имущество, которое находилось у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды, и в последующем передала его на праве коммерческой аренды по заведомо для нее заниженной стоимости иной организации», — говорится в сообщении.

Суть превышения полномочий заключена в том, что Семенова дала указания своему подчиненному убедить индивидуального предпринимателя подготовить заключение специалиста с указанием оценки рыночной стоимости годовой арендной платы имущества инфраструктуры тепло- и водоснабжения населения Краснозерского района Новосибирской области в сумме в несколько раз ниже реальной. Таким образом бюджету Краснозерского района причинен крупный ущерб в размере более 2,5 млн рублей.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оксана Семенова работает в администрации с 2002 года, с 2007 — на руководящих должностях. Была избрана главой Краснозерского района Новосибирской области в ноябре 2020 года. Награждена Почетной грамотой губернатора Новосибирской области (2007 г., 2016 г.); Почетной грамотой Избирательной комиссии Новосибирской области (2018 г.). За эффективную работу по исполнению полномочий муниципальных органов, высокий профессионализм в решении вопросов государственного и местного значения награждена почетным знаком «За безупречную службу» (2019 г.).

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