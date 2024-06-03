«Континент Сибирь» продолжает (часть 1 и часть 2) разговаривать с экспертами о концепции развития новой беспилотной отрасли, которую на государственном уровне запустил бывший первый вице-премьер РФ, в мае назначенный министром обороны, Андрей Белоусов. Как высокопоставленный чиновник проявил себя в качестве организатора и руководителя нацпроекта по БПЛА? Какие компании задействуют в этом секторе экономики региональные власти? С какими проблемами сталкивается бизнес в поиске софинансирования своих инициатив в БАС? На вопросы редакции ответил глава министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ.

— Андрей Александрович, прошлым летом в Новосибирске прошел многотысячный форум по беспилотным авиасистемам «Архипелаг». Мы хотели бы поговорить, к чему через несколько месяцев после того мероприятия отрасли удалось прийти? В том числе, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

— Основной задачей интенсива «Архипелаг-2023» было собрать все заинтересованные в развитии беспилотных авиационных систем (БАС) территории РФ, помочь им сформировать проекты по созданию научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере БАС, образующих каркас новой отрасли. «Архипелаг» помог Новосибирской области сконцентрировать всех региональных производителей и разработчиков в одном месте. Это позволило в кратчайшие сроки сформировать актуальную концепцию будущего научно-производственного центра (НПЦ), учитывающего специфику нашего субъекта.

— Как вы оцените роль Андрея Белоусова в развитии БПЛА в том промежуточном результате, которого к настоящему моменту удалось добиться в регионе?

— На самом деле, правительство Новосибирской области начало активно включаться в работу по развитию БАС еще до «Архипелага». Основные поручения от Андрея Белоусова в рамках проекта были даны раньше: мероприятие проходило с 28 июля по 7 августа, еще в конце июня-начале июля 2023 года Новосибирская область подтвердила свою заинтересованность в создании крупного НПЦ в сфере БАС и софинансировании строительства специализированных посадочных площадок в рамках федеральных проектов «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» и «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

25 июля 2023 года губернатор Андрей Травников подписал распоряжение «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития беспилотных авиационных систем на территории Новосибирской области», эту структуру возглавил первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков.

Андрей Белоусов, как председатель правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем, проделал большую работу. Благодаря его руководству и непосредственному участию разработка национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и до момента утверждения в сентябре заняла всего девять месяцев.

— Сколько компаний оказались вовлечены в проект по развитию БПЛА? И как с ними работает и сотрудничает минпромторг Новосибирской области, какие инструменты поддержки помогает задействовать предприятиям?

— В Новосибирской области очень много инициативных опытно-конструкторских объединений и компаний, осуществляющих самостоятельную деятельность по направлению БАС. Если начинать перечислять их все, это займет достаточно продолжительное время. Но стоит отметить: некоторые предприятия уже сегодня занимаются мелкосерийным производством и являются потенциальными резидентами будущего НПЦ.

В регионе присутствуют также два мастодонта авиационной промышленности, осуществляющих свои собственные разработки в сфере беспилотных технологий, это филиал ПАО «ОАК» — Новосибирский завод имени В.П. Чкалова и ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина». С марта 2022 года ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» совместно с АО «АСЦ «СибНИА-ТЕСТ» выполняет работы по оценке годности беспилотных авиационных систем к эксплуатации и выдает акты оценки беспилотных авиационных систем к эксплуатации в рамках экспериментальных правовых режимов. Правительство Новосибирской области активно сотрудничает с СибНИА: компетенции, опыт и знания специалистов предприятия помогают нам выбрать правильный вектор развития отрасли БАС на территории региона.

Что касается поддержки региональных производителей и разработчиков БАС, минпромторг Новосибирской области работает по двум направлениям. Первое — поддержка проектов НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в сфере БАС.

Второе направление — это предоставление льготного финансирования посредством займов Фонда развития промышленности Новосибирской области (ФРП). В конце декабря 2023 года разработана принята новая программа льготного финансирования «Безэкипажные системы» (областное финансирование)».

Если говорить о федеральных инструментах поддержки, то Фонд национальной технологической инициативы (Фонд НТИ — проектный офис, который оказывает финансовую и экспертную поддержку компаниям для реализации проектов из средств федерального бюджета ─ «КС») объявил конкурсный отбор на оказание финансовой поддержки в виде гранта на организацию серийного производства новых видов беспилотных авиационных систем, их комплектующих, компонентов и подсистем, в том числе, на основе разработанных на базе научно-производственных центров прототипов и опытных образцов в рамках Национальной технологической инициативы.

— Как можно количественно оценить промежуточные результаты проекта по развитию беспилотья к настоящему моменту? Что он дал Новосибирской области? Увеличилось ли производство БПЛА? Как измерить, насколько?

— Говорить о результатах национального проекта и его влиянии на Новосибирскую область пока рано. Отрасль БАС является новой для экономики региона. Детальнее оценить итоги работы федеральных и региональных министерств можно будет, когда все механизмы реализации национального проекта будут отлажены.

— Не все участники рынка БПЛА могут рассчитывать на софинасирование своих проектов по БПЛА (спикеры «Континента Сибирь» в публикации от 21 мая 2024 года обращали внимание, что госзаказы доступны в основном только крупным корпорациям, а инициатива небольшого бизнеса остается невостребованной). По какому принципу отбираются компании, которые получат поддержку в свой деятельности по БПЛА? Сколько компаний обращались через минпромторг Новосибирской области и сколько получили содействие?

— Претендовать на помощь в рамках мер, оказываемых минпромторгом Новосибирской области, может любой производитель БАС при соответствии основным требованиям предоставления субсидий. Они достаточно щадящие в сегменте поддержки проектов НИОКР. Главное, чтобы заинтересованная организация подготовила необходимый пакет документов.

Немного сложнее со льготным заимствованием. Это финансирование предполагает постепенный возврат предоставленных денежных средств, поэтому для одобрения заявки организации придется предоставить банковскую гарантию, поручительство гарантийного фонда или другое обеспечение (залог).

В последнее время на рынке действительно появилось достаточно много компаний и конструкторских объединений в сфере БАС. Чем больше их становится, тем больше заявок и потенциальных конкурентов в конкурсном отборе на государственную поддержку. К концу 2024 года появится информация, сколько компаний получили региональн