Дистрибьютор китайских автомобилей откроет склад запчастей в Новосибирске

Официальный дистрибьютор китайского автобренда Forthing в России — IXEN MOTORS RUS — открывает склад запасных частей и автомобилей в Новосибирске. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой компании.

Новый склад станет для Forthing третьим в стране после Москвы и Ижевска. По замыслу IXEN MOTORS RUS, он должен позволить сибирским дилерам в более сжатые сроки получать доступ к любым запасным частям и автомобилям. В итоге время доставки, ремонта и обслуживания автомобилей, по словам дистрибьютора, должно значительно снизиться.

«В прошлом году доля продаж китайских автомобилей в Сибири значительно выросла. Положительную динамику показал и сегмент автокредитования, – констатировала генеральный директор IXEN MOTORS RUS Елена Гольцова. ─Именно поэтому Сибирский федеральный округ – одно из ключевых направлений развития дилерской сети Forthing».

На сегодня дилерская сеть бренда Forthing насчитывает 38 автосалонов в 33 городах России, однако в Сибири марка официально представлена только в Красноярске и Кемерове. Ее дилерами в частности являются «Медведь Холдинг» и «Картель Авто». До конца года количество дилерских центров в целом по стране планируется увеличить до 60. Ключевыми городами, которые интересует IXEN MOTORS RUS, являются Новосибирск, Красноярск, Омск и Новокузнецк.

Напомним, что в марте 2024 года IXEN MOTORS RUS проводила общероссийскую дилерскую конференцию.

Бренд Forthing был основан в 2001 году. Производством автомобилей в Китае занимается завод Dongfeng Liuzhou Motor. С конвейера этого завода ежегодно сходит 500 тысяч пассажирских и 80 тысяч коммерческих автомобилей. Они продаются не только в Китае, но и отправляются на внешние рынки. В России дистрибьютором Forthing является IXEN MOTORS RUS. Компания начала свою деятельность в 2022 году. Модельная линейка Forthing на российском рынке состоит из кроссовера T5 EVO, минивенов YACHT и М7. Серийное производство трёх моделей марки Forthing организовано в Калининграде на заводе «АВТОТОР».

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.