Стала известна программа празднования Дня города в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел заседание организационного комитета по празднованию Дня города, на котором обсудили концепцию и программу мероприятий, посвященных 131-й годовщине со дня основания.

Главными площадками празднования станут парк «Арена» на левом берегу и Михайловская набережная на правом. Кроме того, в рамках Дня города будет дан старт пилотному проекту «Обские фестивали» – это ряд развлекательных, спортивных, культурных и других мероприятий, которые пройдут с июля по август в акватории реки Оби, Новосибирского водохранилища, а также на прибрежных территориях. Кульминацией проекта станет День реки Оби 27 июля.

Традиционными площадками празднования Дня города станут площадь им. Пименова, где развернется Выставка достижений новосибирского хозяйства (ВДНХ) и парк «Березовая роща» с ярмаркой-презентацией городских общественных инициатив «Активный город».

С этого года последняя суббота июня объявлена президентом РФ Всероссийским Днём молодёжи, таким образом, День молодёжи и День города в Новосибирске станут неразрывны. Праздник, посвященный Дню молодежи, пройдет 29 июня в парке «Арена» с 12.00 до 22.00. В числе ключевых мероприятий: фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступление музыкальных групп Новосибирска, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации.

На главной сцене состоится фестиваль КВН, шоу-программа «Истории большой страны», подведение итогов регионального конкурса «Молодежная столица Новосибирской области», выступление хедлайнера, музыкальной группы «Айвазовский оркестра».

Также в субботу 29 июня традиционно в 9.00 часов состоится церемония возложения цветов и венков к памятнику одного из основателей города Новосибирска (Ново-Николаевска) Тихомирова Н. М. на Заельцовском кладбище.

С 10.00 до 15.00 – программа «Новосибирск спортивный» на Михайловской набережной с проведением зарядки с Олимпийскими чемпионами и спортивным мероприятием «Сибирский предел». В 15.00 – торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 131-летию со дня основания города Новосибирска в КК им. В. Маяковского. В 16.00 – фестиваль электронной музыки имени Эдуарда Артемьева на Михайловской набережной. В 19.00 – рок-фестиваль «Ветер Сибири» с участием группы «Парк Горького» на Михайловской набережной.

30 июня с 12.00 до 22.00 часов на главной сцене Михайловской набережной состоится программа, состоящая из нескольких блоков:

с 12.00 до 13.00 – открытие Дня города с участием руководителей города и области; с 13.00 до 14.00 – открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов; с 14.00 до 15.00 – проект «Город поет» (сводный хор из детей и взрослых исполнит известные песни о семье, дружбе и мире, а также официальный гимн Года семьи); с 15.00 до 17.00 – танцевальный проект «Город танцует» (тысяча человек станцуют вальс в одном общем круге, принять участие в этом событии может любой желающий); с 21.00 до 22.00 – выступление группы «Пицца». Кроме того, с 12.00 до 18.00 часов на территории Михайловской набережной будет организована программа «Семейный парк» для детско-семейной аудитории.

Также 30 июня в парке «Арена» с 12.00 до 22.00 состоится молодежная программа, где выступят победители творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты. Хэдлайнером программы станет певец Kamazz, а завершится программа ярким файер-шоу от шоу-группы «Аврора».

Для посетителей площадки также будут организованы семейная, творческая, спортивная и игровая зоны, площадка «Гармония», зона малой сцены «Театральная», маркет handmade-мастеров и фотозоны.

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