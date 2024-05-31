Новое здание Городской поликлиники №2 в Октябрьском районе Новосибирска получило одобрение от инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Это вторая возводимая по концессии поликлиника, которую вскоре введут в эксплуатацию.

Здание Городской поликлиники №2 на ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе Новосибирска признано соответствующим требованиям проектной документации, сообщили в инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

По информации ведомства, строящийся объект находился под контролем инспекции государственного строительного надзора на всех этапах строительства, начиная с 2021 года. Пятиэтажное здание поликлиники площадью 12 400 кв. метров рассчитано на 939 посещений в смену. Здесь начнут работу взрослое и детское отделения, женская консультация, укомплектованные современной медицинской техникой и приборами.

Напомним, в феврале 2024 года первая из семи поликлиник (на ул. Пролетарской), строящихся в Новосибирске по программе государственно-частного партнерства, получила заключение о соответствии проекту. 14 марта здание ввели в эксплуатацию. Поликлиники возводит ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве, заключенным в 2020 году. Сроки строительства неоднократно переносились, а проекты зданий пересматривались. В мае 2023 года прокурор Октябрьского района Новосибирска объявил концессионеру предостережение о недопустимости нарушений законодательства из-за отставания от графика работ.