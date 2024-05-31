Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, во второй половине дня 31 мая и ночью 1 июня в центральных районах Красноярского края и Красноярске ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.

В пресс-центре городской администрации красноярцев предупреждают о возможных обрывах электрических проводов, падении деревьев, заборов и других слабо закрепленных конструкций.

Помимо этого завтра, 1 июня, в Красноярске ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1,+3С°, в окрестностях до -3°, заморозки, днем +13,+15С°.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что бывшего заммэра Красноярска будут судить за злоупотребление полномочиями.