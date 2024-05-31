Новосибирских автомобилистов ждут очередные ограничения проезда: на нескольких улицах города сузят проезжую часть ради ремонта коммунальных сетей, сообщает пресс-центр городской администрации.

По данным городских властей, новые ограничения движения коснутся Центрального округа Новосибирска, а также Кировского и Октябрьского районов города. Для начала, с 31 мая по 18 июня на 2 метра сужается проезжая часть улицы Гэсстроевская в районе здания № 16 на ул. Комсомольской.

Помимо этого с 31 мая до 21 июня будут сужены проезжие части улиц Октябрьская (в двух местах — на 5 метров в районе жилого дома № 34 и на 6 метров — в районе жилого дома № 36) и Советская — в данном случае доступная для проезда автомобилей часть улицы сузится на 6,5 метров в районе жилого дома № 10.

Также с сегодняшнего дня и по 25 июня на 2 метра сузится проезжая часть улицы Выборная в районе здания № 271 на ул. Пролетарской. Причиной всех ограничений стали ремонтные работы на теплотрассах, которые проводит ООО «НТСК».

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