ГКУ Новосибирской области потратит 10 млн рублей на покупку китайских внедорожников

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило поиск подрядчика на поставку внедорожников Haval DARGO (допускается поставка эквивалента). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком приобретения автомобилей выступает Государственное казенное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области». Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн 308 тысяч рублей за 3 автомобиля (один внедорожник — 3 млн 436 тысяч рублей). Подать заявки на участие в аукционе можно до 11 июня текущего года.

В описании объекта закупки на поставку транспортных средств с двигателем с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 1500 кубических сантиметров обозначены также следующие технические характеристики: мощность двигателя — 192 лошадиных силы, тип привода — полноприводной, тип кузова — внедорожник, тип коробки передач — робот, год выпуска — не ранее 2023.

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