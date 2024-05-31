Авиамаршрут из Москвы в Новосибирск вошел в пятерку наиболее популярных направлений для перелета, выбранных россиянами в первый день лета. Кроме Сибири пассажиры 1 июня отправятся из столицы к Черному морю, на Северный Кавказ и в соседний Санкт-Петербург.

В первый день лета россияне отправятся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар. Об этом сообщает сервис путешествий Туту, который проанализировал покупки авиа- и ж/д-билетов на 1 июня 2024 года.

Топ авианаправлений возглавляют Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 18%, в Сочи – 9,8%, в Санкт-Петербург – 8,3%, в Калининград – 3,2%, в Минеральные Воды – 2,6%. Далее по популярности следуют Махачкала, Красноярск, Екатеринбург и Казань.

Среди конкретных же авиамаршрутов первое место занимает Москва — Сочи. На втором месте Москва — Санкт-Петербург, на третьем Москва — Калининград. Замыкают пятерку популярных направлений Москва — Махачкала и Москва — Новосибирск.

На поездах в первый день лета путешественники также отправятся в две столицы, а еще в Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. Доля купленных ж/д-билетов в Москву – 21,2%, в Санкт-Петербург – 9,3%, в Краснодар – 3,3%, в Адлер – 3%, в Ростов-на-Дону – 2,9%. В топ-10 популярных городов также вошли Анапа, Сочи, Екатеринбург, Симферополь и Нижний Новгород.

Рейтинг конкретных ж/д-маршрутов на 1 июня возглавляет Москва — Санкт-Петербург. На втором месте по востребованности Краснодар — Адлер, на третьем Москва — Нижний Новгород. Далее следуют маршруты Москва — Ростов-на-Дону и Москва — Симферополь.

Ранее мы сообщали, что новосибирские фехтовальщики завоевали золотые медали международных соревнований.