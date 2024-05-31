Изменился кредитный рейтинг Томской области

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Томской области до уровня ruBBB, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у региона действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB- с позитивным прогнозом.

Как пояснили в агентстве, повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году. Так, в частности, аналитики отметили рост отношения среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума, снижение безработицы. На их взгляд, улучшилась бюджетная автономия и снизилась долговая нагрузка региона.

«Давление на рейтинговую оценку оказывают уровень инвестиций в основной капитал к ВРП, а также негативная динамика населения; положительное влияние оказывают высокие показатели валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и низкая безработица», — говорится в сообщении «Эксперт РА».