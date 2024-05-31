Изменился кредитный рейтинг Томской области

Алёна Золотова
 
Изменился кредитный рейтинг Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур. Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Томской области до уровня ruBBB, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у региона действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB- с позитивным прогнозом.

Как пояснили в агентстве, повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году. Так, в частности, аналитики отметили рост отношения среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума, снижение безработицы. На их взгляд, улучшилась бюджетная автономия и снизилась долговая нагрузка региона.

«Давление на рейтинговую оценку оказывают уровень инвестиций в основной капитал к ВРП, а также негативная динамика населения; положительное влияние оказывают высокие показатели валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и низкая безработица», — говорится в сообщении «Эксперт РА».

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