Аналитики изучили расходы россиян в первом квартале 2024 года на цветы и ювелирные украшения. В Сибири отметили рост спроса только на цветы.

Согласно исследованию СберАналитики, в первом квартале 2024 года в России вырос спрос на покупку ювелирных изделий. В среднем, число транзакций выросло на 10% по сравнению с тем, что было в январе — марте 2023-го года. Больше всего нарастили такие транзакции жители Южного федерального округа: +32% по сравнению с прошлым годом.

Жители Сибирского федерального округа, как следует из результатов исследования, не отличились повышенным интересом к приобретению ювелирных изделий и драгоценностей, но зато продемонстрировали рост спроса на цветы (+10%). На первом месте по приросту снова Южный округ: +28%. На втором — Северо-Кавказский (+22%).

При этом общий оборот рынка ювелирных украшений в стране за первый квартал вырос на 33% к соответствующему периоду прошлого года, а рынок цветочного бизнеса увеличился на 22% за этот же период.

По информации СберАналитики, данные о покупках россиян были получены из агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 108,6 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников.

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