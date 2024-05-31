Центральный районный суд города Красноярска прекратил уголовное преследование в отношении экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, обвиняемого в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. По версии следствия, чиновник в отсутствие правовых оснований не утвердил заявку коммерческой организации для создания лесоперерабатывающего производства в Лесосибирске. На подготовку всех документов фирма затратила более 33,5 млн рублей. Вместо этого через несколько месяцев была согласована такая же заявка другого юрлица. Бездействие правительства было признано незаконным в суде.

Напомним также, что Юрий Лапшин проходит и по другому уголовному делу о превышении должностных полномочий при строительстве красноярского метро. По данным Следкома, в конце декабря 2019 года председатель правительства края отдал незаконное указание министру транспорта, суть которого заключалась в обеспечении подписания руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 млн руб. Во исполнение указаний руководства директор краевого учреждения подписал акт о выполнении КрасноярскТИСИЗ работ с заведомо ложными сведениями.

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