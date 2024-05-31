В Омске создадут филиал Казахстанского национального университета

В Омске появится первый в России филиал Казахстанского национального университета им. аль-Фараби. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко. Для подписания соглашения город посетили замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

«На протяжении многих лет Казахстан остается одним из основных партнеров Омской области. Мы очень дорожим сотрудничеством в гуманитарной сфере и особенно теми связями, которые установились между нашими университетами и подкреплены совместными проектами. Подчеркну, что с КазНУ им. аль-Фараби сотрудничают ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и ОмГТУ», — говорится в сообщении.

По словам Константина Могилевского, в основе решения, которое сегодня принято – договоренность руководителей двух государств – президентов России и Казахстана. И это практический шаг в реализации данной договоренности.

В свою очередь Жансеит Туймебаев подчеркнул важность решения о создании филиала КазНУ в Омске. По его оценке, открытие филиала будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов в разных отраслях.

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