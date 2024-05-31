В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 182 млн рублей

Ольга Степанова
 
В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 182 млн рублей
Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

В Купинском районе Новосибирской области отремонтируют 11 км трассы за 182 млн рублей. Закончить работы потенциальному подрядчику предстоит до 18 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог региона.

Аукцион объявлен для ремонта 11 километров трассы «Здвинск — 157 км а/д “К-01”» в Купинском районе. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет до 18 октября 2024 года привести в нормативное состояние участок дороги с 68-го по 79-й километр.

Ремонт включает замену дорожного покрытия, установку сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также укладку водопропускных труб. Заявки от подрядчиков принимают до 5 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 181 802 561 рубль.

Ранее мы писали о том, что мэрия Новосибирска закупит в лизинг дорожную технику на 2,1 млрд рублей.

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