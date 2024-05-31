Сибирский производитель мороженого повысил выработку в рамках нацпроекта

Новосибирский производитель мороженого «Гроспирон» подвел первые итоги внедрения бережливых технологий в офисные процессы: выработка в компании увеличилась на 29% и значительно снизились ошибки операторов при обработке заказов.

ТК «Гроспирон» занимается реализацией мороженого одноименной торговой марки. Продукция продается по всей стране, а также экспортируется в страны СНГ. Торговая компания вступила в нацпроект «Производительность труда» вслед за фабрикой мороженого, на которой добились стабильного выпуска продукции на линии по производству брикетов, снизили брак и сократили расходы.

В компании повышали эффективность процессов обработки, размещения заявок и обеспечения отгрузок сетевым покупателям с удаленных логистических складов. Это направление развивается несколько лет и показывает ежегодный рост показателей, однако процесс сопровождается сложной логистической цепочкой и большим объёмом работы. Однако всего за полгода с помощью бережливых технологий в компании удалось увеличить выработку на 29%, сократить количество неотработанных заказов на 82% и снизить время протекания процесса по обработке заказа на 40%.

«Выбирая для повышения эффективности офисные процессы, мы рассчитывали сократить издержки и повысить производительность при обработке заказов, но даже не ожидали, что получим настолько хорошие результаты. Сокращение сроков обработки заказов и отгрузки товаров положительно влияет на имидж компании и помогает увеличить количество заказов. А вовлеченность сотрудников в процесс улучшений позволяет не останавливаться на достигнутом и продолжать повышать производительность», – говорит представитель ООО ТК «Гроспирон» Константин Мальчиков.

Во время диагностики специалисты компании при помощи экспертов Регионального центра компетенций Корпорации развития НСО обнаружили несбалансированную нагрузку персонала, расхождение в учётных данных между системами, которыми пользуются на предприятии, и ошибки, возникающие при отправке документов логисту.

В компании устранили все эти потери: перераспределили функционал между отделом реализации и отделом продаж и автоматизировали некоторые этапы работы с документами, выработали единый алгоритм корректировки расхождений между системами, настроили автоотправку полного пакета документов из 1С на адреса логистов. Все эти меры позволили существенно оптимизировать скорость обмена данными, сократить количество ошибок и время протекания процесса.

Также «Гроспирон» в рамках нацпроекта ещё больше повысит производительность благодаря цифровизации: эксперты АНО «Цифровые технологии производительности» уже прорабатывают с предприятием план цифрового развития.

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