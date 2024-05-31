В Минске проходят международные соревнования по фехтованию – Открытый чемпионат Союзного государства. В турнире участвуют сильнейшие мастера фехтования Беларуси и России. В соревнованиях саблистов новосибирцы выиграли три золотые медали в четырёх видах программы, а также серебряную и бронзовую награды.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, первым победителем турнира стал новосибирец Анатолий Костенко. На пути к победе сибиряк взял верх над лидером российского рейтинга Камилем Ибрагимовым из Москвы 15:14. В финале новосибирец встретился с Александром Трушаковым из Санкт-Петербурга. Трушаков вёл в счёте 13:11, однако Костенко смог перехватить инициативу и победить – 15:14. Вторая победа подряд (ранее Анатолий Костенко выиграл чемпионат России) позволила ему возглавить национальный рейтинг и отобраться в сборную страны на игры БРИКС.

Не остались без медалей и новосибирские девушки: в состав региональной сборной вошли Валерия Кобзева, Алина Михайлова, София Позднякова и Анастасия Шорохова. В полуфинале команда встретилась со сборной «Россия-1» (в её составе выступали Вероника Булукова, Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина – четыре первых номера рейтинга, трое из них являются олимпийскими чемпионками). Встреча завершилась в пользу новосибирских саблисток 45:38, а в финале сибирячки взяли верх над «Россией-2» 45:42.

Ранее мы сообщали, что новосибирец стал чемпионом Европы по грэпплингу.