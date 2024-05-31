На новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» произошла смена руководителя, следует из данных с портала «Центр раскрытия корпоративной информации». Последним рабочим днем возглавлявшего предприятие с марта 2021 года Амира Мифтахова стало 25 мая.

Решение о смене гендиректора ПАО «Тяжстанкогидропресс» было принято на заседании совета директоров 24 мая этого года. Согласно карточке с портала раскрытия информации, в заседании приняли участие 5 членов совета директоров из 7, за прекращение полномочий Амира Мифтахова проголосовали 4 из 5 присутствовавших. Исполняющим обязанности гендиректора завода назначили Евгения Порохню, он будет занимать этот пост до 25 августа 2024 года.

Днем ранее на заседании совета директоров организации также был утвержден список из 14 кандидатов на места в данном совете. Среди претендентов оказался, в частности, учредитель ООО «Феррум» Андрей Соседко.

Напомним, два бывших гендиректора «Тяжстанкогидропресса» — Виктор Арановский и Николай Степакин в 2022 году стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере: по данным УФСБ по региону, в период с 2016 по 2020 год фигуранты дела организовали заключение сделок по отчуждению имущества завода по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения предприятия выбыли здания, земельный участок, оборудование и 100% доли в уставном капитале, принадлежащей заводу сельскохозяйственной организации, на общую сумму свыше 200 млн рублей. Несколькими месяцами позже они стали фигурантами еще двух уголовных производств: экс-руководителям завода предъявили обвинения в легализации доходов и преднамеренном банкротстве.

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