Избрана мера пресечения в отношении новосибирского депутата Игоря Украинцева

31 мая новосибирский суд избрал меру пресечения депутату Горсовета Новосибирска Игорю Украинцеву.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Украинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд постановил заключить Игоря Украинцева под стражу до 29 июля 2024 года, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области. — Постановление не вступило в законную силу».

Напомним, что ранее 30 мая Игорь Украинцев был задержан правоохранительными органами. Депутат обвиняется в получении взятки в размере 3,5 млн рублей от главы строительной компании «Стрижи» Игоря Белокобыльского.

По версии следствия, Игорь Украинцев систематически вымогал деньги у Игоря Белокобыльского за нераспространение порочащей деловую репутацию информации и общее покровительство, тогда как сторонник Украинцева, депутат Заксобрания Новосибирской области и застройщик Илья Поляков утверждает, что деньги перечислялись на счет индивидуального предпринимателя Игоря Украинцева для содержания общественной организации «Стрижи» и проведения профильных мероприятий.