В Красноярске за злоупотребление должностными полномочиями перед судом предстанет экс-заместитель мэра и глава городского департамента градостроительства Дмитрий Веретельников, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчину обвиняют в махинациях с увольнением коллеги.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2022 г. чиновник решил воспользоваться своими профессиональными возможностями не в благих целях. Для этого он искусственно создал условия для сокращения должности своего четвёртого заместителя и по совместительству хорошего приятеля. Схема проста – коллега теряет работу не по своей вине, за что получает выплаты и пособия в размере 370 тысяч рублей, полагающиеся ему в случае сокращения штата.

После увольнения экс-чиновник устроил своего уже бывшего подчинённого на руководящую должность в подведомственное учреждение – Управление капитального строительства.

Прокуратура утвердила обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий из иной личной заинтересованности). На имущество мужчины стоимостью более 4 млн руб. наложен арест. Виновному грозит до 4 лет лишения свободы.

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