Концепцию развития сети «Калина-Малина» позитивно оценили на всероссийском уровне

Собственник сети магазинов фермерских продуктов Артём Волков принял участие в X Международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Мероприятие проходило с 27 по 30 мая в Центре международной торговли в Москве.

В форуме участвовали федеральные и региональные бренды, а также известные маркетплейсы, которые сегодня делят рынок продуктов. По словам Артёма Волкова, в ходе мероприятия определились основные тренды в продуктовом ритейле – это развитие дискаунтеров и онлайн торговля.

В рамках круглого стола – «Региональные стратегии федерального и локального ритейла, эпоха трансформации», Артём Волков рассказал о своем пути развития сети «Калина-Малина».

«Наш путь в торговом ритейле, конечно, кардинально разнится с общим трендом, если крупные сети увеличиваются путем покупки друг друга, то я, напротив, рассказывал на форуме про наш удачный опыт с передачей собственных магазинов во франшизу. После своего выступления услышал много приятных отзывов, нашу сеть и концепцию позитивно воспринимают в стране, таким образом мы достойно представили Кузбасс на международном форуме», — поделился впечатлением собственник сети магазинов фермерских продуктов «Калина-Малина» Артём Волков.

Напомним, что магазин работает с фермерами, которые прошли аудит, лабораторию качества. Через продукт покупатель знакомится с производителем. На каждой этикетке фамилия фермера из конкретного района. Акцент на натуральном продукте с минимальным сроком годности.

Сейчас сеть активно развивает две модели управления: магазины в инвестиционной франшизе, когда инвестор за свои деньги открывает нашу торговую точку. Вторая модель – франшиза в аренду. За свой счёт компания открывает магазин, и передаёт его в управление без денежных вложений, со стороны франчайзи. Он проходит стажировку, а затем становится бизнесменом с хорошим доходом, а значит мотивирован работать эффективно. Сейчас «Калина-Малина» ищет таких управленцев.

Подробнее о франшизе в аренду можно почитать в авторской колонке Артёма Волкова.

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ИП Волков Анатолий Павлович

https://franchise.kalina-malina.ru/vrazvitie