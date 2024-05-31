Новосибирский завод железобетонных изделий ЖБИ-42 стал участником нацпроекта «Производительность труда» и внедряет бережливые технологии, сообщает пресс-служба Корпорации развития Новосибирской области. На предприятии планируют оптимизировать загрузку персонала и снизить затраты.

Завод ЖБИ-42 занимается производством и поставкой железобетонных изделий на строительные объекты Сибирского федерального округа, специализируется на выпуске напряжённо-армированного железобетона. В рамках нацпроекта на заводе будут наращивать эффективность производства плит перекрытий: это основной продукт предприятия и один из самых востребованных изделий стройиндустрии.

«Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области мы начинаем внедрять на заводе бережливое производство. Сейчас цех производства плит перекрытий выпускает 56 плит в смену. Планируем, что в течение полугода мы оптимизируем производство и загрузку персонала, найдем возможности увеличения объемов выпуска и сократим затраты», – говорит исполнительный директор ООО «ЖБИ-42» Максим Епураш.

Сейчас работники предприятия проходят обучение инструментам бережливого производства, затем начнется стадия диагностики производственного процесса и поиск потерь. После этого сотрудники предприятия вместе с экспертами РЦК начнут внедрять эффективные методики повышения производительности и оптимизации процессов. Полученные знания и опыт сотрудники предприятия будут тиражировать на другие участки производства.