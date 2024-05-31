Семейный дом For Stars: комфортная жизнь в новом центре Новосибирска

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На новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» сменился гендиректор
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Развязка откладывается: ФК «Новосибирск» и конкуренты синхронно теряют очки
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Болельщики ХК «Сибирь» хотят пива, а руководство — выхода в плей-офф
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CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Основатель сети «Калина-Малина»
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Основатель агентства продвижения GarderPR
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