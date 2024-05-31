«Кузбассразрезуголь» вошел в ТОП-10 рейтинга открытости промышленных компаний России

Павел Ганьшин
 
«Кузбассразрезуголь» вошел в ТОП-10 рейтинга открытости промышленных компаний России
Фото предоставлено пресс-службой УК «Кузбассразрезуголь»

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» вошла в ТОП-10 рейтинга самых открытых компаний России, реализующих программы промышленного туризма.  Рейтинг составлен на основе исследования Агентства стратегических инициатив об открытости российских предприятий «ПРОМлюди: самые гостеприимные предприятия России».

В ходе исследования оценивался уровень развития промышленного туризма на предприятиях, а также отношение к нему сотрудников компаний. В подготовленном по результатам исследования рейтинге УК «Кузбассразрезуголь» занимает 9 место среди российских промышленных компаний и второе – среди предприятий региона.

«Наша компания следует принципу открытости в своей деятельности, поэтому три года назад «Кузбассразрезуголь» в числе первых предприятий региона начал развивать промышленный туризм. К нам на экскурсии приезжают и гости региона, и представители различных отраслей промышленности. Мы знакомим их с технологиями и инновациями, которые сегодня применяются для повышения эффективности и безопасности открытых горных работ, а также для рекультивации земель после угледобычи», — прокомментировала директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

Программу промышленного туризма «Кузбассразрезуголь» реализует с 2021 года. За это время Кедровский разрез по туристическому маршруту «Сила угля Кузбасса» посетили более 1,5 тыс. туристов из России, Беларуси, Узбекистана, Китая и других стран. В 2024 году маршрут «Сила угля Кузбасса» стал победителем конкурса туристических проектов VISIT KUZBASS в номинации «Экскурсия на действующее производство».

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