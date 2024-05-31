За текущий год в Новосибирске и области планируется ввести в строй на треть меньше квадратных метров жилья, чем было введено в прошлом, 2023 году — такую информацию обнародовали власти региона. На данный момент план выполнен уже почти наполовину.

Как сообщает пресс-центр правительства Новосибирской области, в прошлом году в регионе поставили абсолютный рекорд в строительной сфере, введя свыше 3 миллионов квадратных метров жилых площадей. Планы на 2024 год куда более скромные: по словам главы областного минстроя Алексея Колмакова, которые приводит пресс-центр, до конца текущего года планируется ввести лишь 2,15 млн. «квадратов» жилья.

При этом, на данный момент, план выполнен чуть менее, чем наполовину — по данным министра строительства, объем введенного жилья в новостройках на конец мая составляет 1,050 миллиона квадратных метров. Всего на данный момент в границах Новосибирской области строится более 1000 многоквартирных домов, суммарной жилой площадью свыше четырех с половиной миллионов квадратных метров.

По данным правительственного пресс-центра, среди введенного жилья с начала 2024 года жилья также преобладают многоквартирные дома. В общем объеме введенного жилья доля МКД составляет 60,6 %, оставшиеся 39,4 % – это индивидуальное жилищное строительство.

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