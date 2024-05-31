Развязка откладывается: ФК «Новосибирск» и конкуренты синхронно теряют очки

ФК «Новосибирск» вновь не смог добиться победы на выезде и отложил непростое решение задачи по выходу в Первую лигу на два последних тура. 30 мая в матче первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Золото» «Новосибирск» играл в Москве против местного «Велеса». Сибиряки не смогли победить соперника, имея по ходу матча игровое и численное преимущество.

Новосибирская команда в отчетной игре усложнила себе задачу, пропустив гол в начале матча. Сибиряки отыгрались в дебюте второго тайма, владели значительным преимуществом, а с 53-й минуты, и вовсе, играли в большинстве, но реализовать свои моменты и вырвать победу так и не смогли. В итоге — ничья 1:1. За два тура до окончания розыгрыша ФК «Новосибирск» уже стал победителем дивизиона «Золото» по количеству ничьих — 9 в 16 сыгранных матчах.

При другом раскладе в остальных матчах тура очередная ничья и потеря очков могли бы значительно усложнить для ФК «Новосибирск» решение главной задачи сезона. Однако главные конкуренты в борьбе за выход в Первую лигу в этот день также не смогли победить. Развязка откладывается на два последних тура и пока судьба новосибирской команды всё ещё зависит только от её результатов.

За два тура до окончания первенства лидирует в дивизионе «Золото» ФК «Уфа», набравший 29 очков. Новосибирская команда с прежним отставанием в 2 балла занимает второе место. На третьем месте идёт ФК «Чайка», имеющий 25 очков. Далее в турнирной таблице располагаются ещё три клуба, имеющие по 21 очку и также не потерявшие шансов в борьбе за путёвку в Первую лигу. Оставшиеся матчи ФК «Новосибирск» проведет с соперниками из группы преследования: 3 июня — на выезде с волгоградским «Ротором» и 8 июня — дома с песчанокопской «Чайкой».

Напомним, что в Первую лигу напрямую выходят клубы, занявшие два первых места, а команда, занявшая третье место, получает право на участие в переходных (стыковых) матчах за выход в Первую Лигу сезона 2024–2025 годов.