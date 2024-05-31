Журналист «Континента Сибирь» стал одним из победителей конкурса от «Ростелекома»

«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа 13-го по счету конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Церемония награждения состоялась 29 мая в театре Афанасьева, а одним из победителей стал журналист «Континента Сибирь» Игорь Черных.

Победителями были признаны участники из Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерова и Барнаула, рассказывающие в своих материалах о развитии отечественных цифровых сервисов, использовании нейросетей в литературе и применении беспилотников в сельском хозяйстве. Главными темами в этом году стали российские ИТ-разработки и спутниковые технологии.

Напомним, что журналисты «Континента Сибирь» не раз побеждали в конкурсе, в том числе и на федеральном уровне. В этом году корреспондент «Континента Сибирь» Игорь Черных занял второе место в номинации «Интернет-СМИ» за материал «Искусственный интеллект: способен ли инструмент стать личностью и чем это грозит?». Первое место в этой номинации – у Анастасии Хмезюк из Томской области за работу «Писатели в эпоху киберпанка: сотрудничество авторов с нейросетями», а третью строчку занял Станислав Казаченко из Красноярского края за статью «Разработчик уникального приложения AYANA: Языки и культуру малых народов спасет искусственный интеллект».

Журналисты и блогеры, занявшие первые места в основных номинациях — «Интернет-СМИ», «Печатная пресса», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Социальные медиа» — отправятся в июне в Москву для участия в федеральном этапе. Там же будут названы имена победителей в спецноминациях: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России, «Спутники для людей» — от федерального оператора спутниковой связи РТКОММ, «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде. Обладатели первых мест на общероссийском уровне в сентябре поедут на Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

«С интенсивным развитием ИТ-технологий возросла необходимость грамотно и доступно информировать общество о цифровых возможностях. Благодаря конкурсу мы видим, что ежегодно повышается экспертность сибирских журналистов в этой сфере, появляются новые темы, новые форматы. В этом году большинство работ посвящено российским технологичным разработкам и искусственному интеллекту», ─ сказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.