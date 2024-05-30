Жилые дома в зоне паводка на территории Усть-Ишимского района Омской области начинают освобождаться от воды. Специальные службы приступили к их дезинфекции и просушке, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Виталий Хоценко написал в своем ТГ-канале, что специалисты начали работу с домами в Усть-Ишимском районе, из которых ушли паводковые воды. По словам главы региона, Для этого из Омска привезли тепловые пушки: После того, как дом просушен, специалисты проводят дезинфекцию.

По информации губернатора, сейчас группа работает в селе Кайлы, далее отправится в деревню Малая Игиза и село Орехово. «Важно как можно быстрее провести все необходимые мероприятия, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Работу продолжаем», — подытожил свой пост Хоценко.

Напомним, Усть-Ишимский район Омской области принял на себя основной удар паводка. На территории муниципального образования было подтоплено свыше шестисот жилых домов и более тысячи приусадебных участков, в пункты временного размещения эвакуировали свыше двух тысяч жителей. В районе объявили режим ЧС федерального уровня, власти Омской области с помощью федеральных министерств готовятся оценить нанесенный региону ущерб, как только сойдет вода.

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