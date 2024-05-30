В Москве подвели итоги конкурса предпринимателей с инвалидностью «Инвастартап–2024». Победителем в одной из номинаций стал проект жительницы Новосибирска Ольги Амановой.

В Москве подвели итоги Российского слета предпринимателей и самозанятых с инвалидностью «Инвастартап-2024», который проходил с 27 по 30 мая. Слет в столице завершил одноименный конкурс бизнес-идей предпринимателей с ограничениями здоровья. В рамках конкурса начинающие и опытные бизнесмены-участники презентовали коммерческие проекты, лучшие из которых получили финансирование.

На майский слет в Москве собрались 70 полуфиналистов конкурса «Инвастартап-2024» из 25 регионов страны – их бизнес-идеи отобраны организаторами для финала. Эксперты определили топ-20 перспективных проектов, финалистов конкурса. Четверо из финалистов стали победителями отдельных номинаций конкурса. В их числе оказалась жительница Новосибирска Ольга Аманова: ее работу, посвященную детям с диагнозом ДЦП, признали образцовым бизнес-проектом для предпринимателей и самозанятых с ОВЗ.

Гран-при конкурса «Инвастартап-2024» завоевал Александр Попов из Воронежа с проектом производства адаптированных для людей с инвалидностью жилых модулей из морских контейнеров. Как рассказал победитель, к идее создания адаптированного жилья его подтолкнул опыт работы в качестве консультанта по развитию доступной среды.

«Инвастартап» — конкурс Всероссийского общества инвалидов, который в этом году проходит в одиннадцатый раз. Проект выполняет задачу помощи в вопросах трудоустройства людей с инвалидностью.

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