Новосибирский суд удовлетворил иск прокуратуры Первомайского района о взыскании компенсации морального вреда с районной администрации. Сломавшему минувшей зимой руку на обледенелом тротуаре мужчине выплатят почти полторы сотни тысяч рублей.

Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверка по факту получения травмы жителем района при падении на неочищенном от снега и наледи тротуаре.

Надзорное ведомство установило, что мужчина, проходя по тротуару на улице 1-я Механическая, поскользнулся на наледи и упал, получив травму руки в виде закрытого перелома, что повлекло длительное лечение и восстановление. Травмирование произошло по причине ненадлежащего содержания улично-дорожной сети, ответственность за которую несет орган местного самоуправления.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах пострадавшего с требованием взыскать с администрации денежные средства в счет компенсации морального вреда. Первомайский райсуд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал районную администрацию выплатить пострадавшему 140 тысяч рублей.

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