Болельщики ХК «Сибирь» хотят пива, а руководство — выхода в плей-офф

У хоккейного клуба «Сибирь» есть концепция коммерческой эксплуатации «Сибирь-Арены». Об этом рассказал на пресс-конференции нового руководства клуба его генеральный директор Лев Крутохвостов.

В рамках работы над реализацией этой концепции клуб намерен решать вопросы по организации питания гостей стадиона во время проведения матчей. Представитель болельщиков ХК «Сибирь» Артём Гуков обратил внимание топ-менеджмента клуба на проблему огромных очередей и давки в фойе во время перерывов и «очень скудного ассортимента питания». «И самое главное: будет ли у нас алкогольное пиво?», — поинтересовался Гуков.

«Если это поможет нам выйти в плей-офф и побороться за медали, то, безусловно, мы этот вопрос будем ставить ребром и решим его», — сыронизировал в ответ Лев Крутохвостов. Вернувшись к официальному тону, гендиректор отметил, что клуб намерен заниматься вопросами организации питания болельщиков несмотря на то, что это «сложный момент»: «У арены есть свой оператор питания, и клуб в этом отношении здесь в гостях».

Как сообщили на пресс-конференции новые руководители ХК «Сибирь», вопросами взаимодействия клуба с «Сибирь-Ареной», а также коммерческими вопросами, питанием, безопасностью и административно-хозяйственным блоком будет заниматься исполнительный директор клуба Андрей Глазков.