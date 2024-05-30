Новосибирские депутаты расширили перечень мер социальной поддержки для детей и многодетных семей

На 45-й сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты приняли решение о создании трех муниципальных округов в регионе, расширили меры поддержки многодетных семей и молодых ученых, а также рассмотрели в первом чтении законопроекты, касающиеся защиты прав детей. Подробнее о некоторых из принятых законопроектов — в материале «Континента Сибирь».

Создание трех муниципальных округов — Карасукского, Маслянинского и Татарского — в Новосибирской области станет пилотным проектом, который в случае его эффективности растиражируют и на другие муниципальные образования. Как рассказал председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, по инициативе органов местного самоуправления трех районов области произошло «укрупнение органов власти путем слияния» — вместо сельских муниципальных образований в каждом из трех районов будет создан единый муниципальный орган. У него будут собственные Совет депутатов и администрация округа. «Сельские администрации по факту упраздняются. Но формально для жителей села ничего не изменится. Потому что в рамках администрации муниципального округа мы планируем сохранить все рабочие места. За каждым муниципальным образованием будут закреплены конкретные должностные лица. Плюсы в том, что упрощаются многие бюджетные, финансово-экономические процессы. На селе всегда кадровый голод и нехватка финансов. Создание округа призвано решить эти вопросы. Кроме того, по законодательству РФ во многие федеральные программы проще входить муниципальным округам», — сказал Игорь Умербаев.

Председатель Совета депутатов Карасукского района Юрий Объедко подтвердил, что инициатива укрупнения органов власти района исходила непосредственно от депутатов и руководства сельских поселений. «Мы много дискутировали, провели общественные слушания, сходы граждан, изучили нормативную базу и пришли к выводу, что решить многие проблемы можно только на уровне муниципального округа. У глав сельских поселений есть полномочия, но нет денег. Они не могут, например, содержать технику для тех же коммунальных служб. А на уровне района создано коммунальное предприятие, которое может работать во всех населенных пунктах района. Также можно решить вопросы юридического, бухгалтерского сопровождения. Обсудив все вопросы с населением, местным бизнесом, мы пришли к выводу, что нужно жить одной семьей, с одним бюджетом, с одним Советом депутатов, с одними нормативными правовыми актами. Наш Карасукский район пограничный. И мы надеемся, что принятый закон поможет развитию нашего района, чтобы все, кто въезжает через него в Россию, видели благоустроенные, чистые и уютные населенные пункты», — рассказал Юрий Объедко.

По мнению председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Шимкива, в ближайшее время на примере Маслянинского, Карасукского и Татарского районов будут видны все преимущества муниципального округа. Среди них главное — повышение управляемости районами. Также спикер Заксобрания выразил надежду, что закон позволит преодолеть дефицит муниципальных кадров. По его словам, область столкнулась с тем, что не может найти специалистов на должность глав сельских поселений. Однако, по мнению Андрея Шимкива, успех будет зависеть от инициативности глав муниципальных округов.

На сессии был в первом чтении принят законопроект, который позволяет использовать средства областного семейного капитала и единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства на реконструкцию дома блокированной застройки (дома в одном ряду с общей боковой стеной, например, таун-хаусы). «Я считаю, что эта норма закона необходима. После принятия законопроекта во втором чтении это будет хорошим подспорьем для семей Новосибирской области, чтобы улучшить жилищные условия», — подчеркнул спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Поддержки многодетных семей коснулись и изменения в закон «О культуре в Новосибирской области». Они добавляют полномочия по определению порядка и условий бесплатного посещения учреждений культуры многодетными семьями. Как отметила в своем докладе министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, согласно представленному законопроекту, право на бесплатное посещение многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, выставок гарантируется законодательством Российской Федерации. Порядок и условия посещений определяются субъектом РФ.

Кроме того, у студентов и аспирантов вузов Новосибирской области появляется возможность посещений учреждений культуры на льготных условиях. Посещать учреждения и организации культуры региона на льготных условиях — по программе «Лаврентьевская карта» — смогут обучающиеся в аспирантуре (адъюнктуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке) очной формы обучения, по образовательным программам в научно-исследовательских организациях и организациях высшего образования Новосибирской области.

Законопроект также закрепляет за региональным правительством полномочие ежегодно устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями для отдыха и оздоровления в государственных и муниципальных организациях. Также законом уточняются категории детей из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, которым путевки в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются в первоочередном порядке.

Прокуратура Новосибирской области выступила инициатором изменений в закон «О защите прав детей в Новосибирской области», которые предлагают установить ограничение пребывания детей в возрасте до 14 лет на водных объектах без присмотра совершеннолетних лиц. По мнению прокуратуры, это должно способствовать снижению числа несчастных случаев. Однако у депутата Заксобрания Вадима Агеенко возникли резонные вопросы: «Как закон в случае его принятия будет выполняться? У каждого водоема будет дежурить полиция? Подросткам ходить на реку с паспортом?» Прокурор Новосибирской области Александр Бучман ответил, что за выполнением закона должны следить правоохранительные органы.

После того как законопроект все же был принят в первом чтении, Андрей Шимкив отметил, что ко второму чтению будет много предложений и от депутатов, и от прокуратуры. «Законопроект будет дорабатываться», — сообщил спикер регионального парламента.