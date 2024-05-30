Новосибирец стал чемпионом Европы по грэпплингу

В Баку завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе грэпплинг (UWW). Новосибирский спортсмен, приехавший на турнир в составе сборной России, сумел завоевать золотую медаль и стал чемпионом Европы.

С 26 по 29 мая в Баку (Республика Азербайджан) прошел чемпионат Европы по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». По данным минспорта Новосибирской области, турнир собрал более 120 спортсменов из 15 стран мира: Азербайджан, Литва, Польша, Испания, Италия, Венгрия, Украина, Молдавия, Грузия, Беларусь, Германия, Румыния, Франция, Греция. В составе сборной России на соревнования прибыл и новосибирский спортсмен Магомед Шахбанов.

Он выступал в весовой категории 62 кг, три сватки из четырех провел досрочно, финальный поединок выиграл по очкам, тем самым завоевал золотую медаль в составе сборной России. Магомед Шахбанов действующий чемпион России и Кубка России 2023 года, спортсмену всего 23 года, но он уже давно себя закрепил лидером в этой весовой категории. Это первый чемпионат Европы по грэпплингу с 2021 года: сборная команда России впервые за долгое время выехала на международный турнир. По итогам выступления российская команда завоевала первое место в общекомандном зачете.

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