Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, 30 мая состоялась техническая приемка 16 новых троллейбусов «Горожанин», поставленных по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По данным городских властей, это первая партия из 49 троллейбусов, поставленных по контракту на условиях финансовой аренды (лизинга) в рамках БКД, в этом году. Техническая приемка состоялась на Дзержинской площадке МКП «ГЭТ». В ней принимали участие представители завода-поставщика («Уфимского трамвайно-троллейбусного завода»), компании ГТЛК и специалисты МКП «ГЭТ». Сообщается, что техническая приемка прошла успешно.

Новые троллейбусы — это уже ставшие привычными для новосибирцев бело-голубые модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин», с увеличенным автономным ходом (дальностью 20-30 км). Использование такой модели позволяет продлить протяженность маршрутной сети троллейбуса без строительства контактной сети и тяговых подстанций.

Принятые сегодня троллейбусы планируется запустить с 1 июля текущего года по маршруту № 7 с его продлением до остановочного пункта «Новосибирский автовокзал-Главный» на Гусинобродском шоссе.

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