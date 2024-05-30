Почему новое руководство ХК «Сибирь» приняло решение готовить команду к сезону в Новосибирске?

Новое руководство новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 30 мая 2024 года провело первую совместную пресс-конференцию. Своими взглядами на развитие клуба поделились генеральный директор Лев Крутохвостов, генеральный менеджер Виктор Меркулов и исполнительный директор Андрей Глазков.

Один из ключевых вопросов ближайшего будущего «Сибири» — план подготовки к новому сезону. Руководством новосибирского клуба принято решение не выезжать на сборы, а провести весь предсезонный тренировочный цикл в Новосибирске. Чем предопределен такой выбор?

Как рассказал генеральный директор ХК «Сибирь», данное решение «не связано с финансированием». «Были предложения из Беларуси, но нас немного не устроили сроки», — пояснил Лев Крутохвостов. После обсуждения предложений по выездному сбору с тренерским штабом было принято решение провести подготовку в Новосибирске: «Здесь прекрасные условия, прекрасная арена, ещё и экономия получилась».

Генеральный менеджер команды Виктор Меркулов сообщил, что первая группа игроков соберётся на тренировочный сбор с 20 июля: это будут молодые хоккеисты и ближайший резерв. Основная часть команды приступит к тренировкам с 1 августа: «Три недели здесь, потом в Омск — на турнир. Заканчиваем предсезонку в Новосибирске». Также обсуждаются варианты проведения предсезонных товарищеских матчей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что ФК «Новосибирск» провёл второй этап подготовки к регулярному сезону в регионе Белек турецкой провинции Анталья, в пятизвездочном отеле Arcadia Sport Resort.