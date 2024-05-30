Новосибирцам предложили придумать маскота к чемпионату мира по бильярдному спорту

Федерация бильярдного спорта совместно с министерством физической культуры и спорта Новосибирской области объявили творческий конкурс по созданию фирменного персонажа чемпионата мира по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида – командные соревнования». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

С 17 по 24 ноября в Новосибирске состоится чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида – командные соревнования». В преддверии главного спортивного события года, организаторы проводят творческий конкурс по созданию фирменного персонажа.

Возраст участников не ограничен, заявки принимаются с 1 июня по 16 августа. Сам конкурс будет проводиться с 1 июня по 31 августа в несколько этапов:

с 1 июня по 16 августа – приём заявок и конкурсных работ;

с 19 по 22 августа – отбор работ, набравших наибольшее количество голосов по оценке жюри;

с 23 августа по 29 августа – открытое интернет-голосование за лучшую работу;

с 29 по 31 августа – определение и награждение победителей.

Маскот должен ассоциироваться с бильярдным спортом, включать в себя элементы, связанные с культурой Новосибирской области, Сибири или России; быть легко узнаваемым и привлекательным для разных возрастных групп. Изображение маскота будет размещаться на сувенирной продукции чемпионата мира и станет основой для ростовой куклы.

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