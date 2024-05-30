30 мая стало известно о задержании депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева. Его соратник по объединению «Лига эффективности», депутат Заксобрания Новосибирской области, основатель одноименной строительной компании Илья Поляков рассказал в ТГ-канале о своем видении ситуации.



Напомним, что дело в отношении Игоря Украинцева возбуждено руководителем Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области по материалам ФСБ России по Новосибирской области. По версии следствия, в период времени с сентября 2022 года по января 2023 года, будучи депутатом горсовета, он лично получал взятку в размере свыше 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации (ГК «Стрижи»). Как уточнили в прокуратуре, санкцией ч. 6 ст. 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

По словам Ильи Полякова, уголовное дело в отношении Игоря Украинцева возбуждено на основе якобы ложного доноса со стороны Игоря Белокобыльского (генерального директора ГК «Стрижи», бывшего бизнес-партнёра Ильи Полякова) и в целях получения необоснованного преимущества в конкурентной борьбе.

«В период, когда мы вместе с Игорем Белокобыльским вели строительный бизнес, Украинцев на протяжении многих лет работал с ГК «Стрижи» в разных статусах. В том числе, в качестве директора по развитию холдинговой компании ГК «Стрижи», занимавшейся социальными проектами. В частности, он курировал работу общественного клуба «Стрижи». Сферой его деятельности было взаимодействие с жителями микрорайона и других территорий Заельцовского района. Судя по постановлению о возбуждении уголовного дела, Белокобыльский пытается представить ситуацию так, будто средства, перечисленные от подконтрольных ему юрлиц на счет ИП Украинцев, были взяткой. В действительности деньги предназначались на проведение мероприятий с общественностью, на производство печатной продукции, на оплату услуг аниматоров и артистов», — рассказал Илья Поляков.

По словам депутата, после раздела бизнеса «Стрижей» в июле 2022 года Игорь Белокобыльский обязался до марта 2023 года продолжать финансирование общественных мероприятий, организованных через ИП Украинцева. «Сейчас, судя по имеющейся у меня информации, Игорь Белокобыльский называет эти выплаты взяткой. Считаю это местью за то, что впоследствии Игорь Украинцев как депутат выступал с критикой действий ГК «Стрижи», угрожающих экологии микрорайона. В том числе, попыток сбрасывать сточные воды со стройплощадки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири», — заявил застройщик, добавив, что «Лига эффективности» готова оказать содействие следствию.

«Континент Сибирь» также обратился за комментарием к Игорю Белокобыльскому, однако на момент публикации получить его не удалось — телефон генерального директора ГК «Стрижи» временно не доступен.